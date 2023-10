Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Janowie Lubelskim. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Janów Lubelski, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Biedronka azjatycka to gatunek inwazyjny, wypiera rodzime biedronki, ale w praktyce to owad pożyteczny, zjadający m.in. mszyce – twierdzi prof. Jacek Twardowski, kierownik Zakładu Entomologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Owady te szukają jesienią miejsca do zimowania i masowo próbują dostać się m.in. do mieszkań w miastach.

Konferencja „Wolności oddać nie umiem...” odbyła się 24 października w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Podczas konferencji zaproszeni goście - Beata Lipczyńska, ks. Henryk Suchodolski, Barbara Szubert i Eugeniusz Wilkowski opowiadali o doświadczeniach związanych z działalnością opozycyjną.