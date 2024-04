Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Janowie Lubelskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na godzinę 12.00 frekwencja w Polsce wyniosła 12,93 proc., natomiast na godz. 17 wzrosła do 33,17 proc. Województwo lubelskie po godz. 17 zajęło pierwsze miejsce w kraju pod względem frekwencji.

„To nie ja wygrałem, a Wy, drodzy Zamościanie, wygrała mądrość wspaniałych ludzi. Razem wygraliśmy Zamość” – czytamy na stronie internetowej Rafała Zwolaka, który startował w drugiej turze wyborów na prezydenta Zamościa. I zwyciężył zdobywając 64,78 proc głosów! On zatem zostanie nowym prezydentem Hetmańskiego Grodu.

W programie znajdą się konkursy, pokazy oraz parada pojazdów, która wyruszy z Zamościa do Szczebrzeszyna. Wezmą w niej udział zabytkowe i unikatowe auta. Zobaczymy m.in. modele z czasów PRL oraz z lat 90. ubiegłego wieku. W ten sposób odbędzie się w Zamościu i Szczebrzeszynie „święto klasycznej motoryzacji”. Impreza ma także nawiązywać do obchodzonej właśnie 444 rocznicy założenia Hetmańskiego Grodu.

