Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Janów Lubelski, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Janowa Lubelskiego

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na burmistrza gm. Modliborzyce oraz do rady miasta zobaczysz je również w tym artykule.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu janowskiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na wójta gm. Godziszów oraz do rady gminy. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Marta Majewska, starająca się o reelekcję urzędująca burmistrz Hrubieszowa wygrała w pierwszej turze wyborów samorządowych. Starowała z KWW Porozumienie i Rozwój. Jej radość jest ogromna. Urzędujący burmistrz Tomaszowa Lub. także ma powody do zadowolenia.

W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

Prawo i Sprawiedliwość triumfuje w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego - wynika z badania exit poll. Zgodnie z sondażem Ipsosa PiS osiągnęło w naszym regionie poparcie w wysokości 46,7 proc.

Jastrzębia Góra to popularna nadmorska miejscówka. Nie inaczej było w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym nadmorskim kurorcie wypoczywała polska elita, w tym z kręgów rządowych. Upodobała sobie Dom Zdrojowy "Bałtyk". Jastrzębią Górę nazywano "Nową Warszawą".

Niedzielne (7 kwietnia) wybory samorządowe wystartowały w całym województwie lubelskim na dobre. Wszystkie lokale wyborcze otworzyły się o czasie - punkt siódma rano.

W województwie lubelskim jak do tej pory doszło do 13 przypadków zakłócenia ciszy wyborczej. Dwie osoby zostały zatrzymane - jedna za wynoszenie kart z lokalu, a druga za nakłanianie do głosowania za pomocą... Czteropaku piwa i czekolady.