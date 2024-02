Prasówka tygodniowa z 18.02.2024 w Janowie Lubelskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na zakończenie karnawału, w miniony piątek mieszkańcy bawili się na XI Powiatowym Balu Chłopskim w hotelu "Drob" w Urszulinie. To impreza, na której co rok spotykają się reprezentanci środowisk powiatu chełmskiego. Wspólnie bawią się rolnicy, przedsiębiorcy, medycy, nauczyciele, samorządowcy i społecznicy.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (10 lutego) przed południem w miejscowości Jarosławiec, w powiecie zamojskim. 61-letni kierujący Citroenem nie dostosował prędkości do panujących warunków. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z busem jadącym w kierunku Hrubieszowa. Do szpitala trafili obaj kierowcy oraz pasażerowie podróżujący busem.