Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Janów Lubelski, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Janowa Lubelskiego

Poznaj, jacy są kandydaci w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta (okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej szczegółowe informacje.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś (23 marca) nad ranem w miejscowości Żakowola Radzyńska na DK-19.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe 2024. Poniżej zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Zastanawiasz się na kogo oddać swój głos? Koniecznie przeczytaj, kto z Twojego regionu już wkrótce powalczy o mandaty.

To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

W najbliższą środę (20 marca) należy szykować się na zmasowany protest rolników na terenie całego województwa lubelskiego.

