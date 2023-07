Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Janowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Janów Lubelski, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

Strój kąpielowy to jeden z najważniejszych części garderoby letniego wypoczynku. Dobrze o tym wiedzą polskie celebrytki, które są właśnie na wakacjach. Co na siebie włożyły na plażę? Koniecznie zobacz! Ich wybory mogą was zaskoczyć, bo to kostiumy, które świetnie ukrywają niedoskonałości figury i modelują sylwetkę. Sprawdź, co obecnie jest na topie w modzie plażowej.