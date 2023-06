Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Janowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze.

To wstrząsający, bezcenny dokument. Bronisław Sikora urodził się 4 listopada 1923 r. W dzieciństwie mieszkał wraz z rodziną w domu przy ul. Niecałej (teraz Wincentego Pola) w Zamościu. Szkołę powszechną ukończył w tym mieście w 1938 r. Podczas okupacji pracował na stacji kolejowej w Zamościu. 1 lutego 1944 r. wstąpił do oddziału AK por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” (od 13 maja 1944 r. dowodził nim Jan Kryk ps. „Topola”). „Klucz” uczestniczył w wielu potyczkach i leśnych akcjach. W bitwie pod Osuchami został ranny, ale udało mu się wyrwać z niemieckiego kotła. Szczegółowo opisał tamte wydarzenia w swoich wspomnieniach.

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.