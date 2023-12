Przegląd tygodnia z 17.12.2023 w Janowie Lubelskim. Najważniejsze wydarzenia od 10.12 do 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Janowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brakowało mu ognia w związku, więc podpalił stodołę swojej byłej”?

Przegląd tygodnia: Janów Lubelski, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Brakowało mu ognia w związku, więc podpalił stodołę swojej byłej 40-letni mieszkaniec Chełma odpowie za podpalenie m.in. budynków gospodarczych i stodoły w gminie Dubienka. Według ustaleń policji to były partner pokrzywdzonej. Straty oszacowano na 150 tys. zł. Podejrzany ma na swoim koncie również włamanie i groźby. 📢 Puławy pełne serca: Sukces akcji "Karma Wraca" i "Choinka za surowce wtórne" pod Galerią Zielona! W czwartek Puławy zgromadziły się w imię dobra, serca i wsparcia dla zwierząt potrzebujących. Pod Galerią Zielona odbyły się akcje "Karma Wraca" i "Choinka za surowce wtórne", których rezultaty przerosły oczekiwania organizatorów.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Janów Lubelski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święta w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Jak im pomóc, jeśli nie możemy adoptować? Tego nie przynoś Nie tylko w święta warto zwrócić uwagę na czworonogi, które nie mają dla kogo merdać ogonem i mruczeć do ucha kojącą piosenkę. Nie każdy z nas ma możliwość adopcji pupila, ale nie jest to jedyny sposób, aby pomóc schroniskom w zapewnieniu bezpiecznego miejsca do oczekiwania na lepszy los. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko nadaje się do oddania. Co zatem przynieść, a czego nie przynosić do schroniska? Sposobów na pomoc jest wiele.

📢 „Kto powie rodzicom, ten będzie następny”. Przedszkolanka oskarżana o przemoc wraca do pracy „Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył. 📢 Jarmark świąteczny pod palmami? Poznaj 7 najbardziej słonecznych kiermaszy w Europie dla amatorów ciepła Jesienno-zimowa aura w Polsce nie jest łaskawa dla wielu z nas, co tłumaczy potrzebę zagranicznych wyjazdów w ciepłe strony. Nawet jeśli chcecie zregenerować siły podczas przedświątecznego urlopu, wcale nie musicie zapominać o wspaniałej atmosferze Bożego Narodzenia. Oto słoneczne miejsca w Europie, w których natkniecie się na świąteczne jarmarki.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei