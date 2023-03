Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Janowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Janów Lubelski, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Fabrykant” - to szypułkowy dąb-olbrzym, król dębów zwany też „Jagoszem”). Drzewo rośnie przy głównej alei w XIX-wiecznym łódzkim Parku im. Michała Klepacza, należącym kiedyś do fabrykanckiej rodziny Richterów (obecnie własność Politechniki Łódzkiej). Dokładny wiek dębu szacowany jest na ok. 150-200 lat, ale na podstawie archiwalnych pomiarów wielkość tę zawęża się do ok. 165-170 lat.

Ogromnym zainteresowniem cieszył się drugi Dzień Otwarty w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Uczelnię odwiedziło kilkuset uczniów z Chełma i regionu.