Prasówka z całego tygodnia 23.04.2023 w Janowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

41-latek podczas awantury ugodził nożem 24-latka. Po czym zabrał mu samochód i pojechał do chłopaka swojej córki, którem chciał odebrać życie.

Do ośrodków leczenia uzależnień coraz częściej trafiają nastolatkowie, którym nie są obce narkotyki – zarówno miękkie, jak i twarde. Wszystko zaczyna się od spróbowania używki, później nie tak łatwo ją odstawić.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę (22 kwietnia) przyjechał na spotkanie z wyborcami do Janowa Lubelskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?