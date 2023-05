Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Janowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przeczytaj, gdzie zjesz najpyszniejsze lody w Janowie Lubelskim. Niewątpliwie są nieodłącznie związane z latem. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Janowie Lubelskim.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Historia tego miejsca jest fascynująca. Do zamku kiedyś można było wejść mostem zwodzonym. Prowadził na obszerny, okazały dziedziniec. Na pewno robiło to na gościach wrażenie. Bo mury zamku były potężne, a wnętrza wspaniale urządzone. Potem jednak budowlę niszczyli najeźdźcy i pożary. Dzisiaj zamek w miejscowości Krupe niedaleko Krasnegostawu to malownicza ruina. Warto się tam wybrać na romantyczną wycieczkę.