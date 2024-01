Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Janowie Lubelskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W środę (24 stycznia) odbył się ogólnopolski protest rolników. W województwie lubelskim na terenie 11 powiatów zablokowane zostały drogi. Celem zgromadzenia było wywarcie presji na Komisji Europejskiej , aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

W sobotę (20 stycznia) maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do matury. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądała studniówka V LO!

Sobotni wieczór dla maturzystów z lubelskiego "Biskupiaka" był wyjątkowy. XXI LO bawiło się w Hotelu Focus Premium do białego rana. Życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

W środę (24 stycznia) na terenie 11 powiatów województwa lubelskiego odbędzie się protest rolników. W miejscach protestu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, dlatego policja apeluje o wybieranie alternatywnych dróg.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.