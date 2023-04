Tygodniowy przegląd prasy 16.04.2023: Janów Lubelski, 9.04-15.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Janowa Lubelskiego

Teren województwa lubelskiego pokrywają setki kościołów. Wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków. Część figuruje na trasie Szlaku Lubelskiego Renesansu. Można powiedzieć, że świątynie na trwałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Zobacz przygotowaną przez nas drugą część zestawienia najpiękniejszych kościołów Lubelszczyzny.

Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia. Zwierzęta poszukują partnerów, gody rozpoczynają się także wśród głuszców. Fotopułapka umieszczona w Lasach Janowskich zarejestrowała ptasie zaloty.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus wyróżnia się w tłumie całk…

Tab M10 Plus FHD ZA5V0287PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nocy z 9 na 10 kwietnia 2018 r. doszło do pożaru targowiska przy ul. Ruskiej. Ogień strawił większość drewnianych wiat stojących na obszarze ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych. Straty oszacowano na 1,6 mln złotych. Biegli ustalili, że przyczyną zdarzenia było podpalenie. Do dzisiaj nie udało się jednak ująć jego sprawcy.