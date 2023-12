Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Janowie Lubelskim. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policja ku przestrodze opublikowała krótkie nagranie z potrącenia 45-latki, do którego doszło w poniedziałek (27 listopada) w Kraśniku. 55-letni kierujący Volkswagenem nie zachował szczególnej ostrożności, a przechodząca przez przejście piesza trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.

W Zamościu i Kazimierzu Dolnym szykuje się szampańska, sylwestrowa zabawa. W Chełmie jeszcze się zastanawiają czy taką imprezę organizować. W Lublinie natomiast miejskiego sylwestra nie będzie. Jednym z powodów są m.in. zbyt wysokie koszty.

Takie święto zdarza się raz na 50 lat. Sześć par z gminy Kraśniczyn świętowało wspólnie Złote Gody. Uroczystość odbyła się w miniony piątek w Domu Kultury w Kraśniczynie. Były okolicznościowe medale, upominki oraz życzenia.

Całkowity koszt remontu gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace nadal trwają. Teraz mieszkańcy mogą oglądać m.in. renowację wejścia do gmachu od strony ulicy Akademickiej. Śledzą wszystko uważnie i… z radością.