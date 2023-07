Lipiec 2023 w Janowie Lubelskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2023

Przegląd czerwca 2023 w Janowie Lubelskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Strój kąpielowy to jeden z najważniejszych części garderoby letniego wypoczynku. Dobrze o tym wiedzą polskie celebrytki, które są właśnie na wakacjach. Co na siebie włożyły na plażę? Koniecznie zobacz! Ich wybory mogą was zaskoczyć, bo to kostiumy, które świetnie ukrywają niedoskonałości figury i modelują sylwetkę. Sprawdź, co obecnie jest na topie w modzie plażowej.

O tych tragicznych wydarzeniach nigdy na Zamojszczyźnie nie zapomniano. W niedzielę (25 czerwca) odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości upamiętniające 79 rocznicę bitwy pod Osuchami. Rozpoczęły się one mszą polową w intencji poległych. Potem złożenie kwiaty i wieńce na miejscowym cmentarzu partyzanckim. Zaplanowano także koncert patriotyczny w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego oraz inscenizację historyczną z udziałem m.in. Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja.