Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Janowie Lubelskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Janów Lubelski, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

Na polskich drogach przybędzie 128 nowych fotoradarów. I jest to wiadomość świetna. Zanim się zirytujecie Szanowni Czytelnicy, na te słowo, przez chwilę poznajcie powody mojego zadowolenia.