Zjedz godzinę przed snem, a zaśniesz w kilka chwil. Kiwi to lek na bezsenność i problemy z zasypianiem. Ile kiwi zjeść na kolację?

Czy kiwi jest zdrowe? Ten owoc ma wiele cennych właściwości

Kiwi jest nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Zalicza się je do tzw. superfoods, ponieważ ma wiele cennych dla zdrowia właściwości. Przede wszystkim jest bogatym źródłem witaminy C, ma jej znacznie więcej niż cytryna. Jedno średniej wielkości kiwi pokrywa aż 117 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C u dorosłej osoby. Witamina C jest silnym antyoksydantem, który niweluje niekorzystne działanie wolnych rodników, dzięki czemu zmniejsza stres oksydacyjny i opóźnia procesy starzenia. Jedząc kiwi zyskujemy więc młody wygląd, ale też lepszą odporność na infekcje, ponieważ witamina C wspomaga również działanie układu immunologicznego.

Kiwi jest również niskokaloryczne, jeden owoc to tylko 50 kalorii. Dodatkowo zawiera małe ilości cukru, a za to spore ilości błonnika i aktynidyny, czyli enzymu ułatwiającego trawienie białek. Z tego powodu jest polecane osobom odchudzającym się. Błonnik i aktynidyna wspomagają trawienie oraz rozwój mikrobioty jelitowej. Błonnik pobudza także perystaltykę jelit, przyspiesza przemianę materii oraz daje uczucie sytości na dłużej. Wspomaga również oczyszczanie organizmu z toksyn.