Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zobacz, gdzie można głosować w Janowie Lubelskim

PKW przedstawiła listę lokali wyborczych w Janowie Lubelskim. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Poniżej szczegółowe informacje. Zobacz, gdzie możesz zagłosować w wyborach do Europarlamentu 2024.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Janowie Lubelskim

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Janowie Lubelskim. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Łążku Ordynackim

adres: Łążek Ordynacki 205, 23-300 Łążek Ordynacki

numer komisji: 7 Łążek Garncarski

Łążek Ordynacki

Karczma

Katy

Nowa Wieś

Przymiarki

Zagóra

Dom Pomocy Społecznej

adres: Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 4 Janów Lubelski: Wiejska 2 - 20 parzyste

Wiejska 24

Wiejska 28

Wiejska 40

Kochanowskiego

Konopnickiej

Księdza Skorupki

Ogrodowa

Henryka Sienkiewicza

Szkolna

Wiejska 22

Wiejska 26

Wiejska 30 - 36 parzyste

adres: Lubelska 1, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 6 Janów Lubelski: Aleksandra Fredry

Generała Andersa

Gen. Sikorskiego

Kościuszki

Lelewela Borelowskiego

Lubelska

Gabriela Narutowicza

Okopowa

Piaskowa

Podlipie

płk. Tadeusza Lechnickiego

Karola Szymanowskiego

Romualda Traugutta

Zakątna

Ruda: Borówkowa

Jagodowa

Jeżynowa

Malinowa

Poziomkowa

Wincentego Sowy "Visa"

Targowa

Ulanowska

Żurawinowa

Jonaki

Janów Lubelski: Polna

Rolna

Wincentego Sowy "Visa"

Targowa

Kopce

Borownica od 1 do końca

Borownica: Wincentego Sowy "Visa"

Lubelska

Fabryczna

Zakładowa

Inwestorska

Pikule

Laski

Gierlachy

Janowski Ośrodek Kultury

adres: Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 1 Janów Lubelski: 3 Maja

Armii Krajowej

Bialska

Kilińskiego

Krótka

Piłsudskiego 1 - 84

Poprzeczna

Prosta

Rybna

Spadowa

Stokowa

Szewska

14 Czerwca

Cicha

Fryderyka Chopina

Kołłątaja

Krzywa

Niecała

Mickiewicza

Rynek

Spokojna

Sukiennicza

Świerdzowa

Wałowa

Wesoła

Ulanowska

Jana Zamoyskiego 1 - 49 nieparzyste

Jana Zamoyskiego 2 - 44 parzyste

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

adres: Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 5 Janów Lubelski: Azaliowa

Bławatkowa

Bratkowa

Daliowa

doktora Jeremiasza Sowiakowskiego

Fiołkowa

Hiacyntowa

Irysowa

Jaśminowa

Kaktusowa

Kamienna

Konwaliowa

Krokusowa

Liliowa

Makowa

Mieczykowa

Różana

Rumiankowa

Sasankowa

Storczykowa

Szarotkowa

Tulipanowa

Wrzosowa

Generała Maczka

Ojca Jana

Rydza Śmigłego

Zofianka Górna od nr 1 do końca

Zofianka Górna: Brzozowa

Przyborowie

Wojska Polskiego

Cegielnia

Szklarnia

Janów Lubelski: Brzozowa

Bukowa

Cisowa

Dębowa

Jarzębinowa

Jaworowa

Jodłowa

Kasztanowa

Klonowa

Przyborowie

Akacjowa

Modrzewiowa

Sosnowa

Świerkowa

Wierzbowa

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 3 Janów Lubelski: 11 Listopada

Generała Bema

Kardynała Wyszyńskiego

Kopernika

Ochotników Węgierskich

Partyzantów

Prusa

Mikołaja Reja

Władysława Reymonta

Ignacego Paderewskiego

Janusza Korczaka

Leśna

Łąkowa

Barbary Mączyńskiej

Słowackiego

Turystyczna

Wojska Polskiego

Bohaterów Porytowego Wzgórza

Handlowa

Mjr. Dobrzańskiego

Płk. Beliny-Prażmowskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej

adres: Biała Druga 142, 23-300 Biała Druga

numer komisji: 8 Biała Druga

Biała Pierwsza

Laski

Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

adres: Momoty Górne 23, 23-300 Momoty Górne

numer komisji: 9 Sołectwo Momoty Dolne

Sołectwo Momoty Górne

Sołectwo Kiszki

Szewce

Ujście

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

adres: Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

numer komisji: 2 Janów Lubelski: 8 Września

Jana Pawła II

Jana Zamoyskiego 51 nieparzyste do końca

Jana Zamoyskiego 46 parzyste do końca

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

