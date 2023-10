Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Dzwola

adres: Krzemień Drugi 44, 23-304 Krzemień Drugi numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Trzecia 6, 23-304 Kocudza Trzecia numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Kocudza Druga numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Krzemień Pierwszy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Kocudza Pierwsza numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Dzwola 121B, 23-304 Dzwola numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Zdzisławice 51, 23-304 Zdzisławice numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Branew Szlachecka 19, 23-304 Branew Szlachecka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Jak zmienić miejsce głosowania?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: