Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Batorz? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Aleksandrówka 67, 23-320 Aleksandrówka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Błażek 196, 23-320 Błażek numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Batorz Pierwszy 80, 23-320 Batorz Pierwszy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Stawce 61, 23-320 Stawce numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak zagłosować w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach karnych?

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i zakładach śledczych zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach. Ponadto dyrektor danej jednostki powinien poinformować osoby, które w niej przebywają, że zostaną umieszczeni w spisie wyborców.

Kwestia głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich wygląda bardzo podobnie. Wyborcy, którzy w nich przebywają zostaną dopisani do spisów, jeżeli będą w nich utworzone obwody głosowania. Warto pamiętać, że w każdej w powyższych sytuacji wyborcy zostaną jednocześnie usunięci ze spisu wyborców w swoim miejscu stałego zamieszkania.