Ścieżki rowerowe do 66 km od Janowa Lubelskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 21 - 22 października?

Trasy rowerowe w okolicy Janowa Lubelskiego

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Janowa Lubelskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Roztocze w pigułce. Trasa wiedzie czerwonym szlakiem krawędziowym (w większości) Będzie można także pojechać szlakiem zielonym, niebieskim, żółtym oraz czarnym. Trasa do spokojnego kręcenia na 5-7 dni. Preferowany rower górski lub FAT. Z tego względu że będą się zdarzały ścieżki piaszczyste oraz przeprawy przez strumień. Jazda drogami asfaltowymi została wyeliminowania do minimum. I odcinki będą tutaj pełniły raczej rolę łączników. Na mapie zaznaczonych jest kilka miejsc noclegowych gdzie można się przenocować i odpocząć. Po za tyRoztocze Wschodnie, Roztoczański Park Narodowy, Puszcza Solska, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Narol, Rezerwat Szum, Rezerwat nad Tanwią, Wodospad na Jeleniu, Susiec, Zwierzyniec, Krasnobród, Hrebenne, Siedliska, Długi m cała masa atrakcji oraz 99% kontaktu z naturą. Nawiguj

