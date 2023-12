Rowerem do 66 km od Janowa Lubelskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Janowa Lubelskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Janowa Lubelskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Janowa Lubelskiego warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe z Janowa Lubelskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Janowa Lubelskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w Janowie Lubelskim ma być 1°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 31 "Wzdłuż Sanu" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,32 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 311 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Janowa Lubelskiego Trasa łatwa technicznie, przebiega po drogach lokalnych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Częściowo pojedziemy za znakami szlaku Green Velo. Trasę rozpoczynamy w centrum Ulanowa , obok drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary. Samochód można zostawić na jednym z licznych miejsc parkingowych na rynku. Stąd też ruszamy ulicą Bielinecką i Rudnicką, przekraczamy most na Sanie i jedziemy wraz ze szlakiem Green Velo w kierunku Rudnika nad Sanem. Po dojechaniu do drogi krajowej nr 19 skręcamy w lewo, najpierw wydzieloną drogą dla rowerów, następnie lokalną drogą asfaltową. W urokliwym i nieco sennym Rudniku nad Sanem mijamy: muzeum – Centrum Wikliniarstwa , zabytkowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej oraz budynek młyna i elektrowni (obecnie kaszarnia) z 1920 r. Przecinamy ponownie drogę krajową, przy której znajduje się MOR. Jedziemy w kierunku rzeki San, najpierw asfaltem, potem polnymi drogami. Obok zabytkowego parku pałacu Tarnowskich skręcamy w lewo, w kierunku miejscowości Kopki i zlokalizowanego tutaj kolejnego MOR-u. Zjeżdżamy ze szlaku Green Velo na oznakowany jako droga dla rowerów jednokilometrowy odcinek asfaltu. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo, w kierunku Krzeszowa. Mijamy rynek z charakterystyczną kotwicą i udajemy się na Podolszynkę Ordynacką. Jedziemy Szlakiem Angielskich Lotników – Rita. Rozpoczyna się on we wsi Tarnogóra, w miejscu upadku angielskiego ciężkiego bombowca HALIFAX JP 224, a kończy w Hucie Podgórnej, gdzie w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. z lotniska polowego ewakuowano czterech członków załogi. Nazwa szlaku pochodzi od imienia żony dowódcy samolotu, Rity Storey. Za stacją paliw skręcamy w lewo. W miejscowości Bieliny wraz ze szlakiem pieszym mijamy dworek, zabytkowy klasztor sióstr Dominikanek z 1876 r. i kościół – Sanktuarium św. Wojciecha . W Wólce Bielińskiej skręcamy w prawo, na Gliniankę, a następnie jedziemy w kierunku Dąbrówki. Przed mostem na Tanwi skręcamy w lewo, w polną drogę prowadzącą wzdłuż rzeki. Możemy zatrzymać się w restauracji przy hotelu Galicja obok progu wodnego na Tanwi lub ruszyć dalej do Ulanowa.

ATRAKCJE NA TRASIE: Ulanów – nadrzeczne położenie miasteczka zdeterminowało jego funkcję. Od XVI aż do XX w. było ono niekwestionowaną stolicą polskiego flisactwa. Stąd wywodzili się retmani i flisacy, obsługujący transport rzeczny na Sanie i Wiśle oraz innych polskich rzekach. Ulanowscy flisacy spławiali różne towary m.in. do Torunia i Gdańska. Ciekawostką jest, że po dopłynięciu do celu sprzedawali też swoje tratwy i do Ulanowa wracali na piechotę. Do dawnych tradycji flisackich nawiązują ekspozycje w aż czterech tutejszych muzeach i organizowane latem spływy galarami. Rudnik nad Sanem – nazywany jest stolicą wikliniarstwa. Tradycje te zainicjowała rodzina Hompeschów. Wilhelm i Ferdynand założyli tu m.in. szkołę koszykarską. Uczyli się w niej okoliczni mieszkańcy. W 2007 r. powstało Centrum Wikliniarstwa z ekspozycją prac artystów wykorzystujących wiklinę jako podstawowy materiał twórczy (m.in. kolekcje mody wiklinowej). Centrum organizuje coroczną imprezę „Wiklina – Rudnik nad Sanem”. W miasteczku znajdują się liczne plenerowe rzeźby z wikliny.

Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach, w którym przechowuje się około 100 relikwii Patronów Polski, m.in. Stanisława Kostki i Jana Nepomucena. Barokową świątynię ufundowała księżna Elżbieta Anna Dulska, córka Michała Korybuta Wiśniowieckiego. We wnętrzu zachowała się polichromia ścienna z XVIII-XIX w.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa "Doliną Bystrzycy" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,84 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 192 m

Suma podjazdów: 1 671 m

Suma zjazdów: 1 646 m Trasę rowerową mieszkańcom Janowa Lubelskiego poleca Rybban Wycieczka rowerowa po południowych okolicach Lublina, doliną rzeki Bystrzycy. Ciekawe miejsca na trasie: Stadnina koni w Lublinie;

Zalew Zemborzycki;

Łowisko pstrąga w Prawiednikach;

Zespół pałacowo - parkowy w Osmolicach;

Modrzewiowy młyn wodny w Osmolicach;

Zespół dworsko - parkowy w Pszczelej Woli;

Skansen uli w Pszczelej Woli;

Pomnik upamiętniający potyczkę z 1945 roku w Polanówce;

Kościół pw. św. Marcina w Zemborzycach Koscielnych;

Las Stary Gaj z rezerwatem przyrody "Stasin";

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wojciechów - Poniatowa - Wojciechów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,45 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 835 m Klub_Eskapada poleca trasę rowerzystom z Janowa Lubelskiego Trasa niedługa, w miarę płaska, ale sporo piasków i wybojów.

Prawdziwym wyzwaniem jest odcinek od Głuska do Bielska - nawet na rowerze górskim z szerokimi oponami może okazać się nie do pokonania na dwóch kółkach. Najlepiej ten odcinek ominąć, chyba że ktoś lubi pokonywanie rowerem piaskownicy :-(

Zawsze jednak pozostaje spacer z rowerem, który jest doskonałą podporą. Dla nas wyzwaniem był dodatkowo żar lejący się z nieba. Od Bielska podłoże było zdecydowanie przyjazniejsze dla dwóch kółek ;-) w większości asfalt, na krótkich odcinkach drogi szutrowe, ale twarde i nie stwarzające żadnego problemu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Janowie Lubelskim

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Józefów nr 1 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 586 m

Suma zjazdów: 1 600 m Trasę rowerową mieszkańcom Janowa Lubelskiego poleca RowerempoRoztoczu

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu.

Liczy 74 km, w tym: 49 km drogą asfaltową, 12,4 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą, 12,6 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Trasa ze względu na ilość km, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy i miejscowości lub interesujące miejsca po drodze do zobaczenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola. Trasa umożliwia odkrywanie wybitnych walorów przyrodniczych Roztocza Środkowego. Puszcza Solska, dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Szum”, dwa pomniki przyrody nieożywionej: w Husinach i wzgórze Kamień, aleja pomnikowych dębów w Górecku Kościelnym, są wystarczającym powodem, by przejazd tą trasą uznać za obowiązkowy.

Miejsca interesujące na trasie z uwzględnieniem odległości od punktu startu:

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa.

9 km – pomnik upamiętniający placówkę partyzanckiego oddziału Miszki Tatara, który zginął 1.06.1943 r. w bitwie o Józefów.

11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”, wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,

26,5 km - Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

28 km - rezerwat „Czartowe Pole” utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczoną w wyniku pożaru w 1883 r.

33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik wodny o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, wokół zalewu występuje baza noclegowa i punkty gastronomii.

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach.

40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu.

51 km– góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski.

58 km - rezerwat „Szum” utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną.

59 km - Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r. Koniecznie trzeba zwiedzić modrzewiowy kościół z 1768 r., muzeum parafialne oraz przejechać się aleją pomnikowych dębów do kapliczki na wodzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa po Gminie Rybczewice cz. II Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 791 m

Suma zjazdów: 782 m Rowerzystom z Janowa Lubelskiego trasę poleca Rybban

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Janowie Lubelskim

