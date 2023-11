Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.11.2023

Z tym lekarzem każda kobieta powinna spotykać się regularnie - kogo jednak wybrać? By pomóc w decyzji, stworzyliśmy zestawienie najlepszych ginekologów i ginekolożek w Lublinie. Ranking powstał na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. Do którego specjalisty warto się wybrać? Kogo polecają pacjentki?

W I wojnie światowej wzięły udział aż 33 państwa (1,5 mld ludności). W wyniku działań wojennych zabito 10 mln osób, a ok. 20 mln odniosło rany. Walki zakończyły się zwycięstwem państw ententy (Wielka Brytania, Francja, Rosja, Włochy, USA i in.). I wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 r. Upragnione, wyczekiwane od lat zwycięstwo uczczono podczas wielkiej parady, która 14 lipca 1919 r. odbyła się w Paryżu (podobną zaplanowano pięć dni później w Londynie).

Zwierzęta trafiły ostatnio do Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościa w ramach wymiany hodowlanej z polskimi i europejskimi ogrodami zoologicznymi. Nowi mieszkańcy to szpaki balijskie, samiec argusa malajskiego, złotokłos duży, bilbil arabski i jaszczurki szmaragdowe. Nie tylko. Do Zamościa przybyła też m.in. tamaryna cesarska i waran leśny.