Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.08.2023

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (gm. Komarów Osada) został oficjalnie odsłonięty w ubiegłym roku. Ma blisko 20 m wysokości i góruje nad okolicą. Pięknie prezentuje się na szerokich polach, gdzie 103 lata temu doszło do sławnego zwycięstwa nad Sowietami. Teraz obok pomnika wykonano kolejne prace. Planów także nie brakuje.

Weekend to idealna pora by wybrać się na grzyby. A województwo lubelskie to idealne miejsce! W tym zalesionym województwie pod drzewami możemy znaleźć prawdziwe perełki i dorodne okazy, z których będziemy korzystać w przygotowaniu smacznych dań.