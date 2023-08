Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.08.2023

Podczas remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie zostały odkryte macewy. Zabytkowe nagrobki zostały użyte do podbudowy posadzki garaży.

Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.