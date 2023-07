Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.07.2023

Prasówka Janów Lubelski 21.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Żyjemy w czasach, gdzie wszystkie sklepy mamy zamknięte pod jednym dachem w wielkich centrach handlowych. Nawet mieszkańcy mniejszych miejscowości posiadający samochód co najmniej raz w tygodniu wybierają się do miasta na duże zakupy. A mało kto wie o istnieniu tak zwanego święta dyszla. Co to jest i na czym polega?