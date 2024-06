Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06, w Janowie Lubelskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czerwiec 2024 w Janowie Lubelskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024”?

Prasówka Janów Lubelski 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czerwiec 2024 w Janowie Lubelskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Janowa Lubelskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Boże Ciało w Chełmie. Tysiące wiernych przeszło ulicami miasta w uroczystej procesji. Zobacz zdjęcia”?

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie chełmskim. Zginął 55-letni kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. 📢 Powiat włodawski. Dwa poważne wypadki, w tym jeden z udziałem rowerzysty Od środy na drogach powiatu włodawskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wyprzedzania, w wyniku czego najechał na tył audi. Wczoraj, rowerzysta najechał na poprzedzające koło roweru kolegi.

Prasówka 2.06 Janów Lubelski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

📢 Mostek Festiwalowy uroczyście otwarty. Wkrótce startuje pierwszy koncert Festiwalu Opole 2024 W piątek (31 maja) po południu uroczyście otwarto Most Festiwalowy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To wieloletnia tradycja, że festiwal zaczyna się właśnie od symbolicznego otwarcia Mostu Groszowego.

