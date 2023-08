Przegląd prasy z Janowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.08.2023

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Janowie Lubelskim.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.08, w Janowie Lubelskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przez łąki i lasy do Maryi! Lubelscy pielgrzymi coraz bliżej Jasnej Góry. Zobacz zdjęcia pątników ze szlaku”?

Prasówka Janów Lubelski 13.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przez łąki i lasy do Maryi! Lubelscy pielgrzymi coraz bliżej Jasnej Góry. Zobacz zdjęcia pątników ze szlaku Lubelscy pielgrzymi w piątek (11 sierpnia) pokonali kolejny odcinek szlaku. Z Małogoszcza do Włoszczowy przeszli z uśmiechem na twarzach i modlitwą. To był czas na przemyślenia i postanowienia.

📢 Niezwykle udany rajd „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em” trasami powiatów chełmskiego i krasnostawskiego. Zobacz zdjęcia Dopisała pogoda i frekwencja podczas sobotniego rajdu rowerowego „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”. Rowerzyści pokonali około 50 kilometrów na trasie powiatu chełmskiego i krasnostawskiego. 📢 Włamał się do plebanii w Lublinie. Łupem były butelki wina i złota biżuteria 36-latek włamał się do plebanii, uszkodził drzwi do kilku pomieszczeń, po czym ukradł wino i złotą biżuterię. Na gorącym uczynku przyłapała go lubelska policja.

Prasówka 13.08 Janów Lubelski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Janowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niewybuch z Lublina wybuchł! Zobacz wideo z eksplozji Na poligonie w Nowej Dębie została zdetonowana bomba z Lublina. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało na profilu społecznościowym film z detonacji znaleziska z ulicy Wrońskiej w Lublinie.

📢 Z uśmiechem i pieśnią na ustach wędrują w kierunku Jasnej Góry! Zobacz zdjęcia pątników z pielgrzymkowego szlaku W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry.

📢 Głowy do góry! Już jutro najpiękniejsza w roku noc spadających gwiazd. Kiedy i gdzie oglądać Perseidy? Przed nami iście niebiański spektakl - już w najbliższy weekend (12/13 sierpnia) niebo zaroi się od spadających gwiazd. Choć Perseidy, bo to o nich mowa, można bez przeszkód podziwiać już od czwartku (10 sierpnia), to właśnie na tę sobotnio-niedzielną noc przypada największe ich zagęszczenie. W ciągu godziny będziemy mogli zobaczyć ich nawet 100 - i to gołym okiem.

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory