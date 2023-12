Przegląd prasy Janów Lubelski 9.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Janowie Lubelskim

To kolejny koncert charytatywny, który odbędzie się w świątecznym klimacie. Koncert zaplanowany został na 17 grudnia o godzinie 13:30 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

"Wspólne przestrzenie to nasze marzenie" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się 7 grudnia w Chełmskim Domu Kultury z multimedialnym udziałem Anny Dymnej.

To był niezwykle sympatyczny dzień. Święty Mikołaj 6 grudnia zawitał nie tylko do dzieci, ale również do seniorów w Wierzbicy. Upominki wręczył św. Mikołaj, który wcześniej rozdawał mieszkańcom cukierki i rózgi w centrum Wierzbicy.