Przegląd prasy Janów Lubelski 3.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Janowie Lubelskim

Pamiątki są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. To m.in. obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. W dniach 8-30 listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.