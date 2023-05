Przegląd prasy Janów Lubelski 24.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Janowie Lubelskim

Prasówka Janów Lubelski 24.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Parada orkiestrowych mistrzów świata, zabawa "pod chmurką" i piknik rodzinny, a w finale prapremiera lokalnego teatru - to atrakcje, które czekają na wszystkich w ostatni weekend maja podczas Dni Siennicy Różanej. Jest to pierwsza taka impreza w historii gminy, która potrwa dwa dni od 27 do 28 maja.