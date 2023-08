Przegląd prasy Janów Lubelski 23.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Janowie Lubelskim

Do spektakularnego wypadku doszło we wtorek (22 sierpnia) ok. 13 w Susznie. Kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędząc niemal 150 kilometrów na godzinę wyprzedzał sznur pojazdów. Nagle stracił panowanie nad samochodem, dachował i wjechał do rowu. W samochodzie znajdowało się dwóch zakleszczonych mężczyzn, trzeci wypadł z pojazdu.