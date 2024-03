Przegląd prasy 22.03.2024 Janów Lubelski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Janowa Lubelskiego

Wybory samorządowe 2024 w Polsce odbędą się już niedługo. Znane są nam listy osób kandydujących na wójta i kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Pełną listę znajdziesz poniżej.

Akademia Zamojska bardzo szybko się rozwija. Dlatego uczelni potrzebna jest bardziej obszerna baza dydaktyczna. I ona powstaje. 20 marca oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Powstała tam obszerna aula w której jednocześnie może zasiąść 200 osób. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja przyznana przez resort nauki.

Budowa rozpoczęła się na początku października 2023 roku i trwała 80 dni. Brało w niej udział łącznie około 450 ochotników w różnym wieku. W Żółkiewce Świadkowie Jehowy wybudowali Salę Królestwa. Teraz będzie w niej obchodzona uroczystość nazywana „Pamiątką”. Nie tylko tam.

To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu.