Przegląd prasy 14.02.2024 Janów Lubelski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Janowa Lubelskiego

Na Alasce zmarł starszy mężczyzna, który został zarażony niedawno odkrytą chorobą wywoływaną przez wirus Alaskapox. Według władz nie do końca wiadomo, jak doszło do zakażenia, ale uważa się, że znaczenie może mieć fakt, że zmarły opiekował się w swoim domu bezdomnym kotem, który go podrapał.