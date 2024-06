Prasówka z Janowa Lubelskiego 20.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Łącznie ponad tysiąc złotych strat poniósł 57-letni mieszkaniec gminy Horodło w wyniku pożaru. Jak ustalono jego 24-letni znajomy tak się na niego zdenerwował, że podpalił mu drewniany wychodek. Ogień zajął także szopę w której znajdował się rower, kosa spalinowa i drewno na opał. Łączna suma strat to ponad tysiąc złotych.

Jest ich osiem. Każda z nich ma wysokość od ponad dwóch do prawie czterech metrów. Nad zamojskim zalewam znów pojawiły się żywe palmy. To podobno specjalna, mrozoodporna odmiana, ale i tak w tym miejscu można je oglądać jedynie w sezonie turystycznym (jesienią palmy ponownie zostaną przeniesione do jednej z cieplarni w Ogrodzie Zoologicznym).