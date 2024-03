Prasówka z Janowa Lubelskiego 20.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

„Światło w ciemności” – pod takim hasłem odbędą się w Hrubieszowie otwarte spotkania na temat depresji. Zostaną one zorganizowane w piątek (22 marca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa. Przedsięwzięcie organizują: Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa oraz Hrubieszowska Rada Kobiet. Zaplanowane wydarzenia będą bezpłatne.

To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.