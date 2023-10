Prasówka z Janowa Lubelskiego 15.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.

Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych.