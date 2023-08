Prasówka Janów Lubelski 9.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża.

Mimo kapryśnej sobotniej pogody Święto Krainy Rumianku w miejscowości Hołowno, pow. parczewski, przyciągnęło tłumy gości. Ten dzień był pełen radości, kolorów, smaków i niecodziennych doznań.

Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy.