Prasówka Janów Lubelski 6.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Nie żyje 56-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w drzewo w miejscowości Zrąb. Według wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący citroenem 18-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych.

57-latek w Puławach, po wyłamaniu zamka w volkswagenie dostał się do środka pojazdu, rozsiadł się na siedzeniu i paląc papierosa, słuchał muzyki. Kiedy przyłapała go właścicielka pojazdu, tłumaczył, że pilnuje auta, a narzędzia do jego odpalenia ma przy sobie przypadkiem.

Kilka miesięcy temu otwarto nowy, utwardzony pas startowy na lotnisku w podzamojskim Mokrem. Inwestycja miała zapewnić Aeroklubowi Ziemi Zamojskiej nowe możliwości. Tak się stanie. W jaki sposób? Na lotnisku zaplanowano właśnie Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej oraz Samolotowe Mistrzostwa Świata w Akrobacji w klasie unlimited.