Prasówka Janów Lubelski 19.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Jesień to nie tylko czas, kiedy kolorowe liście opadają z drzew. W tym czasie w niektórych lasach roznoszą się specyficzne odgłosy. To jelenie, które jesienią rozpoczynają swój okres godowy. Rykowisko zaczyna się zazwyczaj w drugiej połowie września, chociaż w niektórych miejscach można było usłyszeć jelenie już nawet pod koniec sierpnia. Donośny głos ma odstraszyć potencjalnych rywali w zalotach do łań. Czy są w tym czasie niebezpieczne?