Prasówka Janów Lubelski 19.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Do czołowego zderzenia auta osobowego audi z samochodem ciężarowym Scania doszło dzisiaj, 18 lipca, około godz. 13 -ej, na drodze krajowej nr 17, w miejscowości Izbica w pow. krasnostawskim, na trasie Krasnystaw - Zamość.

Parlament zakończył prace nad zmianą przepisów, dzięki której gminy będą mogły kontrolować samochody wjeżdżające do stref czystego transportu (SCT) za pomocą urządzeń zdalnego monitoringu zamiast obowiązkowych do tej pory nalepek. Oznacza to korzyści zarówno z perspektywy samorządów, jak i kierowców – ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw alternatywnych. Nowe przepisy oczekują teraz na podpis Prezydenta.