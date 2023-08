Prasówka Janów Lubelski 18.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Janów Lubelski 18.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ta sprawa interesuje wielu mieszkańców miasta. Jeśli radni tak zdecydują, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu powróci w lutym do wyremontowanego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej (szkoła miała tam swoją siedzibę przed renowacją). Projekt odpowiedniej uchwały już jest gotowy. Trafi on pod obrady Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zamojskiej Rady Miejskiej. Co dalej? Zdecydują o tym radni na sesji.