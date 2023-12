Prasówka Janów Lubelski 14.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Janów Lubelski 14.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył.