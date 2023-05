Prasówka Janów Lubelski 12.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Janowie Lubelskim nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz, gdzie dostaniesz najsmaczniejsze lody w Janowie Lubelskim. Z całą pewnością są przez wszystkich kojarzone z latem. W gorący, słoneczny dzień okażą się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Janowie Lubelskim.

Rozstrzygnięty został wart blisko 10 mln złotych przetarg na gruntowną przebudowę miejskich ulic oraz budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym we Włodawie. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Matura z biologii rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 12.00. Biologia to przedmiot uważany przez uczniów za jeden z bardziej wymagających. Mamy już arkusze CKE obowiązujące na tegorocznej maturze i proponowane odpowiedzi. Z czym musieli zmierzyć się maturzyści? I jak im poszło? Sprawdźcie.

Historia tego miejsca jest fascynująca. Do zamku kiedyś można było wejść mostem zwodzonym. Prowadził na obszerny, okazały dziedziniec. Na pewno robiło to na gościach wrażenie. Bo mury zamku były potężne, a wnętrza wspaniale urządzone. Potem jednak budowlę niszczyli najeźdźcy i pożary. Dzisiaj zamek w miejscowości Krupe niedaleko Krasnegostawu to malownicza ruina. Warto się tam wybrać na romantyczną wycieczkę.

31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.