Prasówka 9.09.2023 Janów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Janowa Lubelskiego

Chełmska policjantka podczas środowej (6 września) służby niespodziewanie otrzymała bukiet kwiatów. Okazało się, że została laureatką akcji ""DOCENIAMY! Dziękujemy!" - inicjatywy Stowarzyszenia Werwa, Nowego Tygodnia Chełmskiego i lokalnej kwiaciarni, które raz w miesiącu wręczają niespodziewanie kwiaty dla kobiety wyróżniającej się w powiecie chełmskim. Funkcjonariuszka została doceniona za to, że zatrzymała sprawcę rozboju na 76-latku.

W Jarosławcu na DK 74 kierujący Oplem 45-latek wyprzedzając jadące przed nim dwa pojazdy zderzył się z kierującą Peugeotem, która w tym czasie skręcała w lewo na posesję. 45-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Została tam przewieziona również kierująca Peugeotem 39-latka. Apelujemy o ostrożność na drodze.

W sobotę (9 września) o wschodzie słońca rozpocznie się coroczne liczenie żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Obecnie w okolicach Bagna Bubnów zgromadziło się już ok. 800 tych ptaków, które przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów.