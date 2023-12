Prasówka 8.12.2023 Janów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Janowa Lubelskiego

Prasówka Janów Lubelski 8.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To był niezwykle sympatyczny dzień. Święty Mikołaj 6 grudnia zawitał nie tylko do dzieci, ale również do seniorów w Wierzbicy. Upominki wręczył św. Mikołaj, który wcześniej rozdawał mieszkańcom cukierki i rózgi w centrum Wierzbicy.