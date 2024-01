Prasówka 23.01.2024 Janów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Janowa Lubelskiego

Nasza planeta skrywa wiele zadziwiających miejsc – istnienie niektórych z nich mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego podróżnika. To, co dla jednych jest codziennością, innym wydaje się naprawdę niezwykłe – oto ulice, które pobiły światowe rekordy. Która z nich jest najkrótsza, a która najwęższa? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.