Pizzerie, które warto odwiedzić w Janowie Lubelskim. Te miejsca są polecane w styczniu 2024

To rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Zazwyczaj są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypieka się w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut.

Pizza sycylijska to puszysty, wyrośnięty placek. Na początku jej istnienia był to posiłek stworzony dla robotników. Zazwyczaj nie zawiera sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Jako dodatków używa się: cebula, karczochy, filety z sardeli, ser, pesto, oregano, które zapieka się w cieście.

Pizza i jej początki wywodzą się z Neapolu i sięgają XVIII wieku. W tamtych czasach powstały pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, ziołami i serem. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca przeniósł przysmak na dwór.

Jak głosi legenda, pizza Margherita wywodzi się od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Bardzo spodobała się królowej i od tego momentu tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego przysmaku ograniczona była jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po II wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Obecnie to niezwykle popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie, w przerwie na lunch.