Opiekując się małym dzieckiem, stworzyła od zera nową markę modową. Pierwsze ubrania powstawały na podłodze jej mieszkania

Wykreowała Pani markę, która kojarzy się z kolorową odzieżą w energetyzujące, odnoszące się do świata wyobraźni wzory. Jak zrodziła się koncepcja takiego stylu?

Nigdy nie chciałam tworzyć prostych w odbiorze, jednobarwnych ubrań. Zawsze marzyłam o kolorach, interesującym wzornictwie i emocjach, które za tym idą. Oczami wyobraźni widziałam baśniowy styl i właśnie takie są nasze kolekcje. To, co nas wyróżnia, to m.in. kolory i wyraziste wzory.

Stworzyliście Państwo także utrzymaną w tej stylistyce linię produktów odzieżowych dla matek karmiących piersią. Dlaczego zdecydowała się Pani na oddzielną kolekcję właśnie dla tej grupy kobiet?

Czas połogu i początki karmienia to bardzo trudny i wymagający okres w życiu kobiety. Zaczynamy o tym mówić i z jednej strony spotykamy się z dużym wsparciem, ale z drugiej strony bombardowane jesteśmy olbrzymią ilością oczekiwań.

Kobiety karmiące potrzebują mocy i energii bardziej niż ktokolwiek inny. Mimo to w dalszym ciągu na rynku brakuje oryginalnych i ciekawych ubrań dla mam. Postanowiłam to zmienić. Tworząc pierwsze kolekcje, sama byłam karmiącą mamą, dlatego ta linia była da mnie czymś zupełnie naturalnym.