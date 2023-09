Lista lokali wyborczych w gm. Dzwola. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Krzemień Drugi 44, 23-304 Krzemień Drugi numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Trzecia 6, 23-304 Kocudza Trzecia numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Kocudza Druga numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Krzemień Pierwszy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Kocudza Pierwsza numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Dzwola 121B, 23-304 Dzwola numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Zdzisławice 51, 23-304 Zdzisławice numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Branew Szlachecka 19, 23-304 Branew Szlachecka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co zrobić, aby oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.